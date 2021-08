Lazio : les détails du contrat de Toma Basic

Toma Basic sera Romain dans les prochaines heures. D'après nos informations, le club de la capitale italienne va bientôt officialiser l'arrivée du joueur, qui a déjà signé son contrat avec son nouvel employeur. La formation de Serie A va débourser un montant de 7 millions d'euros pour se l'offrir, lui qui a disputé les 3 premières journées de championnat avec celui qui sera bientôt son ancien club.

La suite après cette publicité

Bordeaux touchera un million d'euros supplémentaire en cas de qualification de la Lazio pour la Ligue des Champions. Le milieu de terrain croate de 24 ans lui sera lié au club jusqu'en 2026, et touchera un salaire de 1,5 millions d'euros par an en plus d'une prime à la signature de 400.000€.