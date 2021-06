Danemark-Finlande : les compositions officielles

La Finlande et le Danemark s'affrontent au Parken Stadium de Copenhague, pour le compte de la 1ère journée de l'Euro, dans le Groupe B (à suivre en direct commenté sur FM à 18 heures). Titré en 1992, le Danemark aborde avec confiance son 9e championnat d'Europe. Il n'a plus perdu chez lui face à la Finlande depuis depuis 1949 (21 matches). Des Finlandais qui disputent leur premier match dans une compétition internationale et ne peuvent que créer la surprise.

Pour cette rencontre, et avant le choc Belgique-Russie de ce Groupe B ce soir, les Danois de Kasper Hjulmand se présentent en 4-3-3. Kasper Scheimchel est présent dans le but, protégé par le défenseur de Chelsea Andreas Christensen. Le milieu Eriksen-Hojbjerg-Delaney est un mélange de technique et de robustesse. Devant, le Blaugrana Martin Braithwaite est attendu. En face, Markku Kanerva ne déroge pas à son 3-5-2. Le dernier rempart Lukáš Hrádecký, le milieu des Rangers Glen Kamara et l'attaquant prolifique Teemu Pukki sont présents.

Les compositions d'équipes :

Danemark : Schmeichel - Mæhle, Kjær, Christensen, Wass - Eriksen, Højbjerg, Delaney - Poulsen, Wind, Braithwaite

Finlande : Hradecky - O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio - Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala - Pukki, Pohjanpalo