EdF : Karim Benzema juge la préparation des Bleus avant le Mondial

Alors que la France fera son entrée dans la compétition, le 22 novembre contre l'Australie dans le groupe D, Karim Benzema a tenu à réagir aux nombreux sujets gravitant autour de l'Équipe de France, mais aussi de cette Coupe du monde particulière (20 novembre - 18 décembre) dans l'émission Tout Le Sport, diffusée sur France 3 ce mardi soir. Il a également rassuré quant à sa condition physique puisque le capitaine du Real Madrid a manqué les dernières rencontres avec son club, avant la trêve internationale : «Je ne sens plus de douleur, plus de gène. Aujourd'hui j'ai bien repris, physiquement et mentalement je suis bien. Je serai prêt pour le premier match. Je suis impatient d'y être. C'est une coupe du monde. Ce ne sont que des entraînements, mais nous avons tous hâte d'y être», a d'abord déclaré l'international français de 34 ans.

Aux côtés d'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, l'attaquant du Real mise sur le talent offensif pour dominer la compétition, même s'il souhaite avant tout compter sur le collectif : «Tout le monde a beaucoup d'ambitions, on se prépare. On est tous prêts. On est les champions en titre. Avec le talent qu'on a, on doit le montrer sur le terrain que nous sommes favoris. On a un potentiel extraordinaire, on peut marquer beaucoup de buts. N'importe quel attaquant aligné doit faire la différence», a également souligné Benzema qui rêve de jouer «une finale France-Brésil».