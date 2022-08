La Juventus fixe un sacré ultimatum à Memphis Depay

La suite après cette publicité

Sur la route de Memphis. Après des débuts tonitruants du côté du PSV Eindhoven, Memphis Depay a emprunté des chemins sinueux. A Manchester United, le Néerlandais était sur la pente descendante. Puis, il s'est envolé pour la France où l'Olympique Lyonnais lui a offert la possibilité de se relancer. Mais il y a connu des hauts et des bas. L'été dernier, le natif de Moordrecht a décidé de faire ses valises pour rejoindre libre le FC Barcelone, le club de ses rêves comme il l'avait avoué.

Mais pour y aller, Memphis a dû faire des sacrifices financiers. Qu'importe, l'attaquant était prêt à tout pour rejoindre les Blaugranas. Avec eux, il a connu des fortunes diverses. Mais il a finalement répondu présent en terminant meilleur buteur de l'exercice 2021-22 avec 13 réalisations. Malgré ses performances et ses sacrifices, Depay a finalement été invité à s'en aller cet été. Bien que Xavi apprécie le joueur, le club culé a besoin de vendre et dégraisser pour renflouer ses caisses.

Memphis veut beaucoup d'argent

Malgré son envie de rester, l'ancien capitaine de l'OL a accepté la décision de son club. Et même s'il n'a pas voulu résister comme son compatriote Frenkie de Jong, Memphis ne souhaite toutefois pas faire de cadeau. Comme expliqué récemment, le footballeur de 28 ans a fait de gros sacrifices financiers l'an dernier et il compte bien récupérer de l'argent en changeant de club contre sa volonté. De quoi inquiéter la Juventus, qui s'est vite entendue avec les Catalans.

Ces derniers, qui privilégiaient un transfert et donc la possibilité de récupérer de l'argent, se heurtent à un Memphis bien décidé à dicter sa loi. Depuis quelques jours, le deal est bloqué. La raison ? Les hautes exigences financières du Hollandais. La Gazzetta dello Sport indique que le joueur, qui veut partir en tant qu'agent libre et qui signerait un contrat de deux ans, réclame 7,5 millions d'euros nets par saison. Ce qui est hors de prix pour la Juve.

La Juventus va lui mettre la pression

La Vieille Damme, qui pense à Milik (OM) en tant que plan B, ne désespère pas de convaincre Memphis Depay. Selon Sport, malgré le ralentissement du dossier, il a de grandes chances de rejoindre Turin. Là-bas, on ne cache pas qu'il est ciblé. Interrogé hier à la télévision italienne, Pavel Nedved a confié :« oui, Memphis est l'un des joueurs que nous avons sur la liste. Il pourrait jouer avant-centre ou ailier». Mais pour cela, l'écurie italienne devra le persuader de revoir ses exigences salariales.

Ce mardi, la Gazzetta dello Sport comme Mundo Deportivo annoncent qu'une décision va être prise aujourd'hui par les têtes pensantes turinoises. Les dirigeants et la commission de contrôle se réunissent pour évaluer les conditions économiques du contrat de Memphis et trancher définitivement sur le sujet. Soit ils s'entendent avec lui, soit ils lâcheront l'affaire. La balle est dans le camp de Memphis, qui est plus que jamais sous pression puisqu'un accord verbal a été trouvé en parallèle avec Miliki et l'OM.