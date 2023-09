EdF : une attaque Coman-Kolo Muani-Mbappé attendue contre l’Allemagne

La suite après cette publicité

Après une belle victoire au Parc des Princes contre l’Irlande lors des qualifications au prochain Euro en Allemagne, l’équipe de France affrontera d’ailleurs l’hôte du tournoi en amical ce mardi à Dortmund. Et alors que la Mannschaft est en crise et que Rudi Völler assurera l’intérim sur le banc allemand suite au licenciement de Hansi Flick, Didier Deschamps compte aligner une attaque qui connaît bien la Bundesliga pour défier l’Allemagne. En effet, d’après les précisions du Parisien ce dimanche soir, l’ancien coach de l’OM devrait associer Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Kingsley Coman sur le front de l’attaque ce mardi.

Alors que le premier cité a souvent traumatisé les défenses allemandes en Ligue des Champions, le deuxième a quitté l’Eintracht Francfort cet été après une saison de haute volée outre-Rhin tandis que le dernier larron excelle avec le Bayern Munich depuis 2015. Un trio alléchant entre percussions et automatismes et qui devrait exploiter à merveille les errements défensifs plus que gênants qu’ont montré les coéquipiers d’Antonio Rudiger lors de la gifle reçue face au Japon samedi soir (4-1). Pour le reste, Didier Deschamps devrait faire dans le classique même si quelques changements sont à noter notamment en défense. Mike Maignan sera dans les buts alors qu’une arrière-garde composée de Pavard, Saliba, Upamecano, Camavinga pourrait être alignée. Dans l’entrejeu, l’ancien double pivot de Monaco composé de Youssouf Fofana et Aurélien Tchouaméni devrait être titularisé derrière un Antoine Griezmann en meneur de jeu.