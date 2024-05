Lorient : Ilann Garin pisté par le Torino

Si Lorient se bat tant bien que mal pour sauver sa peau en Ligue 1, les Merlus peuvent malgré tout compter sur un centre de formation performant. Le dernier talent en date est un pilier de l’équipe U19 de Lorient qui a terminé 2e du groupe C du championnat derrière le FC Nantes.

La suite après cette publicité

A 18 ans, ce milieu de terrain longiligne et très technique a disputé 25 matches et marqué 3 buts avec les U19 du club du Morbihan et a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs à commencer par le Torino souhaite le recruter absolument. Le jeune lorientais a d’ailleurs déjà visité les installations du club italien.