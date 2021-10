Équipe de France : que s'est-il passé dans le vestiaire à la mi-temps ?

La suite après cette publicité

Qu’est-ce qu’ils nous ont fait ! À la mi-temps, pas grand monde imaginait l’équipe de France disputer la finale de la Ligue des Nations dimanche prochain face à l’Espagne. Après une bonne entame de match, les hommes de Didier Deschamps ont ensuite sombré. Dominés, acculés en défense, les partenaires d’Hugo Lloris ont été crucifiés à deux reprises par Carrasco et Lukaku. 0-2 à la pause, le match semblait plié. Mais alors que l’on attendait des changements d’hommes ou de système de la part de Didier Deschamps, le sélectionneur national n’a rien touché. Un bon coaching, puisque les Bleus se sont métamorphosés, devenant enfin des morts de faim sur chaque ballon. Mais que s’est-il passé dans le vestiaire français à la mi-temps ?

« On est menés 2-0 à la pause, on a l’impression qu’ils sont vraiment supérieurs, on a du mal à leur mettre la pression, les faire déjouer. Mais on est sorti en deuxième mi-temps beaucoup plus agressif, beaucoup plus haut sur le terrain. (…) Sans rentrer dans les détails (sur la discussion dans le vestiaire), il fallait qu’on mette beaucoup plus d’agressivité. On les regardait un peu trop jouer. (Le ton est monté ?) Pas spécialement. On était tous conscients de ce qu’on n’avait pas bien fait, de ce qu’on devait faire, parce qu’on est tous des compétiteurs. Évidemment, être menés 2-0, en montrant ce visage, on n’était pas satisfait. Je pense que l’équipe a démontré beaucoup de caractère et une très bonne réaction. On est tous très contents de remonter et d’avoir eu cette victoire pour accéder à la finale », a déclaré Jules Koundé au micro de la Chaine L’Équipe.

"On était mal embarqué mais on n'a pas lâché. A la mi-temps on s'est dit les choses !" 🗣️ @KMbappe #FiersdetreBleus pic.twitter.com/jjUSyjZETA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2021

Un réveil collectif confirmé par Raphaël Varane sur les médias officiels de la FFF. « On a mieux pressé en équipe. C’est vrai que c’est un système qui est un peu nouveau pour nous, donc on avait besoin de repères. Dans l’attitude, on a été plus mordant en deuxième période, on les a vraiment bousculés. C’est ce qui nous a permis d’être plus dangereux, d’être plus haut sur le terrain. Ensuite, on y est allé au mental, on y a cru jusqu’au bout et on a réussi à arracher la victoire. C’est cet état d’esprit qu’il faut pour gagner ». Kylian Mbappé a ensuite confié que les Bleus s'étaient dit les choses entre quatre yeux. «On perdait 2-0, on était mal embarqué. On n’a pas lâché. A la mi-temps, on s’est dit les choses. On est revenu avec des vraies intentions. On a joué plus haut, on a marqué tôt. A la fin, c’est complètement fou», a indiqué le Parisien. Enfin, Paul Pogba y est allé de son couplet lui aussi.

Pogba : « J’espère que ce sera après la victoire dimanche, que vous allez voir cette vidéo »

La réaction de @raphaelvarane après la victoire sur la Belgique (3-2) en demi-finale de la Nations League ! #FiersdetreBleus #BELFRA pic.twitter.com/UoUvhxDhgl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2021

« On a bien commencé le match avec une bonne possession. ils nous ont attendus et ils ont été très tranchants avec les joueurs qu’ils ont. Dès qu’on a commencé » à reculer, ils ont pris confiance et là ils ont beaucoup joué dans notre camp. On était vraiment bas, on leur a donné des espaces, ils ont marqué deux buts. En deuxième période, quand on est revenu, on a dit : « maintenant, il y a 2-0, il faut vraiment lâcher les chevaux. On y va, on les presse, on va récupérer des ballons plus haut, ça va être du un contre un. Nous aussi on a de la qualité et on va leur montrer en deuxième période. » Et c’est ce qu’on a fait », a-t-il déclaré au micro de la Chaine L’Équipe.

Mais avant de livrer son analyse, la Pioche a lâché qu’il s’était passé quelque chose de spécial dans le vestiaire tricolore. Mais patience, il faudra attendre jusqu’à dimanche pour en savoir plus. « Vous allez voir, sûrement sur des vidéos. J’espère que ce sera après la victoire dimanche que vous allez voir cette vidéo sur ce qu’on s’est dit dans le vestiaire. Faudra attendre et vous allez voir ça. J’espère qu’on gagnera ce match dimanche, vous allez voir ce qu’on a ressenti, une énergie que je ne peux pas expliquer. Si vous voyez la vidéo, vous allez comprendre. » Le rendez-vous est pris !