La liste de l’Angleterre avec la surprise Angel Gomes

Finaliste de l’Euro 2024, l’Angleterre entend repartir sur un nouveau cycle et la sélection a vu Gareth Southgate laisser sa place à Lee Carsley. Pour sa première liste en marge de la trêve internationale de septembre où les Three Lions affronteront l’Irlande (7 septembre) et la Finlande (10 septembre), il a réalisé quelques choix forts. Le milieu de Lille, Angel Gomes est ainsi convoqué pour la toute première fois. Une bonne nouvelle pour l’ancien de Manchester United qui a été victime d’un énorme choc à la tête contre Reims lors de la première journée de Ligue 1.

Ce sera également la première pour Tino Livramento (Newcastle), Noni Madueke (Chelsea) et Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest). Absents de l’Euro 2024, Harry Maguire et Jack Grealish effectuent leur grand retour. On note également la présence du jeune joueur de Manchester City Rico Lewis et des cadres que sont Harry Kane, Phil Foden, Bukayo Saka et Declan Rice. Blessé, Jude Bellingham est absent.