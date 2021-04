Paris SG, FC Barcelone : l'annonce forte de Neymar sur son avenir

La suite après cette publicité

Alors qu'en Espagne, et en Catalogne, plus précisément, on évoque sérieusement la possibilité d'un retour au FC Barcelone pour Neymar (29 ans) cet été, avec notamment Catalunya Radio qui assure de la faisabilité économique de l'opération, le n° 10 du Paris SG a pris la parole au sortir de la qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions.

Auteur d'un match plein face au Bayern Munich (0-1), élu homme du match par l'UEFA, le Brésilien s'est présenté face aux micros de TNT Sports, chaîne brésilienne possédant les droits de diffusion de la C1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'international auriverde (103 sélections, 64 réalisations) a été très clair.

Sûr de lui

«Ma prolongation au PSG n'est plus un sujet. Évidemment que je me sens très à l'aise ici et comme à la maison au PSG. Je me sens plus heureux que je ne l'étais auparavant», a-t-il lancé, sûr de lui.

À l'écouter, les choses sont donc claires dans l'esprit du Ney, il va bien prolonger son bail, qui s'étend actuellement jusqu'en juin 2022, avec le club de la capitale. Tout est acté, il ne manque plus que l'annonce officielle et les détails de ce nouveau contrat qui s'annonce XXL. Nasser Al-Khelaïfi peut avoir le sourire. Le Barça sans doute un peu moins.