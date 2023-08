PSG : les Madrilènes se lâchent sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Sacré retournement de situation ce week-end. Alors qu’on semblait être arrivé à un point de non retour dans la relation entre Kylian Mbappé et la direction du PSG, le club de la capitale a annoncé, dimanche matin, le retour du Bondynois dans le groupe. Un peu plus tard, nous vous avons dévoilé en exclusivité que les deux parties étaient en train de se rabibocher, et que le joueur tricolore envisageait désormais de signer un nouveau contrat avec le PSG, prolongeant son bail d’un an.

Et forcément, cette nouvelle n’a pas forcément été accueillie avec le sourire du côté de Madrid, où certains supporters, pour ne pas dire beaucoup d’entre eux, rêvaient de voir la vedette parisienne débarquer cet été. Certaines réactions ont ainsi été assez fortes. « Ni Florentino, ni aucun Madridista ne pardonneront Mbappé s’il prolonge », a par exemple lancé le célèbre présentateur Josep Pedrerol dans son émission El Chiringuito, indiquant tout de même que la posture du Real Madrid a toujours été la même : Mbappé, ce n’est pas pour cet été.

À lire

PSG : c’est bouclé pour Neymar à Al-Hilal !

Beaucoup s’y attendaient

« Je ne veux plus le voir, moi, il ne m’a jamais trompé. Il sera millionnaire, mais malheureux. Il est tellement aveugle qu’il se donne des coups contre les barreaux en or de sa prison. Le Bernabéu, tu ne vas le voir que sur la Playstation », s’est emporté le célèbre journaliste et éditorialiste Tomas Roncero sur la Cadena SER. « Mbappé est le transfert le plus rentable de l’histoire du sport. Rentable pour les journalistes, streamers, youtubeurs, insiders et éditorialistes. Tout le monde a mangé grâce à lui », a ironisé Alexis Martín Tamayo alias MisterChip sur son compte Twitter.

La suite après cette publicité

Sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters madrilènes n’ont pas été si surpris que ça par cette information révélée par nos soins. Et pour cause, certains n’avaient de base aucune confiance en Mbappé après les derniers événements, eux qui ont déjà pensé pouvoir attirer le Bondynois à plusieurs reprises et sans succès dans un passé récent. Rendez-vous dans un an…