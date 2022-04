Mercato : le PSG tient déjà deux renforts !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain prépare l'avenir. Depuis la terrible élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions, le club de la capitale travaille d'arrache-pied sur le prochain mercato. L'idée est, tout d'abord, de conserver une ossature solide. Prolonger Kylian Mbappé est donc la grande priorité estivale. Les pensionnaires du Parc des Princes souhaitent en faire de même avec Marco Verratti, Marquinhos et Presnel Kimpembe.

Nuno Mendes va bien poursuivre l'aventure

Si Lionel Messi devrait bien rester et que le cas Neymar questionne, d'autres éléments, eux, sont potentiellement sur le départ. Ainsi, le PSG ne retiendra pas Julian Draxler, Leandro Paredes, Abdou Diallo, Ander Herrera ou encore Angel Di Maria, en fin de contrat. Enfin, les Franciliens devaient aussi trancher sur deux dossiers très importants. Le premier concerne Nuno Mendes. Prêté l'été dernier par le Sporting CP, le joueur de 19 ans a donné satisfaction.

Ce n'est pas un secret, le PSG souhaitait le conserver. Mais récemment, A Bola a révélé que les dirigeants français souhaitaient faire baisser le prix de son option d'achat dont le montant était fixé à 40 M€. La publication portugaise a ajouté que Paris envisageait d'inclure des joueurs dans la transaction. Mais ce lundi, L'Equipe assure que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi va bel et bien lever l'option d'achat de Nuno Mendes au prix demandé par les Lusitaniens.

Le PSG veut rapatrier Sarabia

Autre "renfort" pour Paris : Pablo Sarabia. Prêté cette saison au Sporting CP cette année, l'Espagnol s'éclate, lui qui a marqué 15 buts et délivré 7 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues. Au mois de janvier, le joueur était resté évasif sur son avenir. «Je ne sais pas. Au final, la vie change quand tu t'y attends le moins. En football, c'est compliqué de parler d'avenir. La seule chose que je sais, c'est que j'ai encore deux ans de contrat avec le PSG. Le reste, on verra».

Le PSG a aussi pris une décision le concernant puisque selon L'Equipe il devrait rester à Paris puisque le Sporting n'a pas les moyens de le recruter définitivement. Encore sous contrat pour deux années, Pablo Sarabia devrait donc passer la saison prochaine dans la capitale française, à moins d'un changement de stratégie de la part de Paris. On l'a bien compris, le mercato a d'ores et déjà commencé pour Leonardo et le PSG !