EdF : rendez-vous prévu cette semaine entre Deschamps et Le Gräet

L'élimination en 8e de finale de l'équipe de France contre la Suisse laisse des traces. Depuis ce fiasco, on apprend ici et là que le groupe ne vivait pas si bien que cela. Didier Deschamps n'a pas réussi à fédérer comme il l'avait fait il y a trois ans en Russie. Face à cet échec, le sélectionneur doit nécessairement se remettre en question. Sous contrat jusqu'en 2022, le patron des Bleus doit rencontre le président de la FFF cette semaine pour discuter de la suite.

«On en parlera lors de notre rendez-vous. Je le reçois cette semaine. On va passer un moment à Guingamp, une journée à discuter, nous apprend Noël Le Gräet à Téléfoot ce dimanche. C’est un ami. Depuis que je l’ai pris, il ne m’a jamais déçu. Il est fidèle et organisé. C’est son premier échec. On va discuter. Il faut être d’accord pour continuer, la fédération et l’entraîneur, et comprendre ce qui n’a pas marché.» On devrait rapidement en savoir plus.