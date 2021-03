Bayern Munich : Alexander Nübel est très chaud pour venir à l'AS Monaco !

Le 4 janvier 2020, le Bayern Munich réalisait un très joli coup. Neuf ans après l’arrivée de Manuel Neuer, le géant allemand était une nouvelle fois allé se servir du côté de Schalke 04 pour recruter un portier considéré comme un grand espoir, Alexander Nübel. Mais cette fois, les Bavarois se frottaient les mains puisque le natif de Paderborn est arrivé libre de tout contrat. Sauf que ce dernier a rapidement déchanté. Tout d’abord parce que Neuer, lui-même, n’a pas spécialement apprécié l’arrivée d’un jeune loup. À 34 ans, le champion du monde 2014 était d’ailleurs en pleine période de négociations pour une prolongation. Un petit coup de gueule face auquel ses dirigeants avaient dû intervenir médiatiquement.

« Ces dernières semaines, on a entendu parler à plusieurs reprises d'Alexander Nübel. Au nom du FC Bayern, je tiens à préciser que tous les décideurs du FC Bayern, y compris l'entraîneur en chef Hansi Flick, sont très heureux qu'Alexander Nübel devienne un joueur du FC Bayern pour la nouvelle saison. Il est l'un des meilleurs jeunes gardiens de but d'Europe et un joueur important pour l'avenir de notre équipe. Nous sommes convaincus que Manuel Neuer, avec sa qualité et sa grande expérience, apportera une contribution importante au développement d'Alexander Nübel », avait ainsi déclaré le boss du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

Monaco veut un prêt de deux ans

Pas suffisant toutefois pour satisfaire un Nübel à qui Neuer ne laisse que des miettes. En effet, depuis qu’il a rejoint les champions d’Europe en titre, l’ancien pensionnaire de Schalke 04 n’est apparu qu’à deux reprises sous le maillot munichois cette saison : une fois en Coupe d’Allemagne et lors du match de Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid le 1er décembre dernier. Depuis, plus rien. Destiné à prendre la succession de Neuer, Nübel a accepté ce défi, mais le gardien de 24 ans a besoin de jouer pour poursuivre sa progression. Et il se pourrait bien que l’AS Monaco en profite.

Au début du mois, la presse allemande révélait que l’ancien coach du Bayern, Niko Kovac, était intéressé à l’idée de se faire prêter le joueur, histoire de mettre une réelle concurrence à un Benjamin Lecomte auteur de performances mitigées. Eh bien Kicker révèle ce matin que Nübel serait très intéressé par l’option monégasque. Mieux, le média ajoute que l’ASM aimerait négocier un prêt de deux ans et que le joueur serait partant. Affaire à suivre.