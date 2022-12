La terrible descente aux enfers du Guangzhou FC

Des stars et des millions. Durant plusieurs années, la Chine a basé son modèle sur le recrutement de grands noms de la planète football à prix d’or. En effet, les écuries de Chinese Super League ont attiré des joueurs en leur offrant de juteux contrats. L’objectif était double puisque cela devait mettre un gros coup de projection sur le championnat local tout en développant le football chinois et l’équipe nationale. Dès 2010, plusieurs hommes d’affaires ont ainsi investi dans le ballon rond et n’ont pas lésiné sur les moyens. Un cap a été passé en 2015 lorsque les clubs chinois ont dépensé 168,3 M€ pour les transferts.

L’année suivante, 258,9 M€ ont été investis pour recruter Ezequiel Lavezzi (Heibei CFFC) ou encore Ramires (Jiangsu Sunning). À l’hiver 2017, la Chine a surclassé tout le monde en déboursant 388 M€ sur le mercato. Du jamais vu à cette époque. En pleine folie, la fédération chinoise a décidé de mettre en place des taxes et une nouvelle réglementation afin de limiter les achats et faire en sorte que les clubs misent sur les joueurs locaux. Dans ce contexte, le Guangzhou FC a longtemps su tirer son épingle du jeu. Fondé en 1954, le club basé dans la ville de Canton n’a obtenu son statut professionnel que 40 ans plus tard.

Une domination sur le football chinois pendant près de 10 ans

Connue sous des noms différents, l’écurie, qui a changé de propriétaire à de nombreuses reprises, est devenue le Guangzhou Evergrande en 2010. C’est là que l’Evergrande Real Estate Group, deuxième plus grand promoteur immobilier de Chine, a racheté le club et a massivement investi pour qu’il remonte en première division. Cela a été fait en 2010. Par la suite, l’objectif était de remporter des titres tout en accueillant des stars sur le banc (Marcelo Lippi, Fabio Cannavaro ou Luiz Felipe Scolari) comme sur le pré. Là encore, mission accomplie. Darío Conca, Lucas Barrios, Elkeson, Diamanti, Ricardo Goulart, Alan, Paulinho, Jackson Martínez, Talisca ou encore Robinho : tous ont porté le maillot de Guangzhou.

Certains ont participé à la conquête de trophée. Présents dix ans à la tête du club, les propriétaires ont remporté quinze titres. En effet, le club a remporté la Ligue des Champions de l’AFC (2 fois), la Coupe de Chine (2 fois), la Supercoupe de Chine (3 fois) et le championnat à huit reprises. Guanzghou a été sacré en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019. Le titre national lui a échappé seulement en 2018, où le club est arrivé deuxième. Puis l’épidémie de covid-19 est arrivée et le club a connu quelques soucis, même s’il souhaitait bâtir son nouveau stade. Et ses affaires ne se sont pas arrangées.

Des sommets à la D2

En 2021, le Guangzhou a eu des problèmes financiers. On a parlé d’une très grosse dette (250 milliards d’euros) et une faillite évitée de justesse. Malgré tout, le groupe Evergrande n’a plus investi selon AS. Dans la foulée, Fabio Cannavaro, en poste depuis novembre 2017, a été remercié. Les derniers joueurs étrangers, dont Ricardo Goulart, sont partis et à présent, l’équipe est composée à 100% de footballeurs chinois. Mais cela n’a pas été un gage de succès puisque le Guangzhou FC a vécu une terrible saison.

En phase de poules de la Ligue des Champions asiatique, l’écurie chinoise a perdu ses 6 matches. Le tout, en n’ayant inscrit aucun but et surtout en encaissant 24 ! En championnat, ça n’a pas été mieux puisque l’équipe a subi 22 défaites, pour seulement 3 victoires et 8 nuls (17 points). Bien qu’il reste encore une journée de Chinese Super League à jouer le 31 décembre prochain face à Meizhou Hakka, le Guangzhou FC (17e sur 18 équipes) est d’ores et déjà relégué en deuxième division. Avec 24 buts marqués et 62 encaissés, il ne pouvait en être autrement pour le club qui a dominé le foot chinois ces dernières années et qui va donc évoluer en D2 en 2023. Une terrible chute.