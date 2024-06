Le RB Leipzig va blinder Benjamin Šeško

La direction de Chelsea et d’Arsenal cherchait à se renforcer sur le plan offensif, et avait donc mis Benjamin Šeško comme priorité absolue. Mais comme le révèle The Guardian, l’attaquant de 21 ans va conclure un nouveau contrat a Leipzig avec des conditions améliorées par rapport à son bail actuel qui court jusqu’en 2028.

La suite après cette publicité

Ainsi, il devrait obtenir un salaire mensuel avoisinant les 3 millions de livres sterling. Une belle récompense pour le Slovène qui compte 18 buts et 2 offrandes en 42 matches cette saison. Face à l’échec de ce dossier, Arsenal se redirigerait vers Joshua Zirkzee l’attaquant de 23 ans qui évolue Bologne malgré une rude concurrence de l’AC Milan.