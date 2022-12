Barça : Javier Tebas charge encore Joan Laporta

La suite après cette publicité

C’est décidément un feuilleton entre les deux hommes. Sur ses réseaux sociaux, le président de la Liga Javier Tebas a tenu à répondre aux propos du patron du FC Barcelone Joan Laporta, estimant que « la Premier League va passer de 5 à 7 milliards d’investissements et nous ne pouvons pas rivaliser de LaLiga avec les équipes de Premier League, car elles ont plus de ressources et cela doit changer », dans un entretien accordé à Barça TV.

Des propos qui n’ont pas plu au dirigeant de la Ligue espagnole, accompagnant son tweet d’une infographie rappelant que le club catalan touche autant que certains cadors outre-Manche : « cher Joan Laporta, je vous donne les chiffres de la répartition des droits télévisuel du FC Barcelone, par rapport aux clubs de la Premier League, vous êtes parfaitement compétitifs. La Liga gagne moins, et vous êtes comme les grands clubs de la Premier League. Vous devez être informé avant de "découper" » La belle histoire d’amour continue entre la Liga et le FCB.

