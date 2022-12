FC Barcelone : Joan Laporta fait un nouvel appel du pied à Lionel Messi et fixe ses ambitions pour la saison !

La suite après cette publicité

Alors que la Coupe du Monde 2022 au Qatar vient de refermer ses portes avec le sacre de l’Argentine de Lionel Messi, le football de club va donc reprendre ses droits en cette fin de mois de décembre en Europe. Le FC Barcelone, actuel leader de Liga, devra attendre la Saint-Sylvestre pour faire son retour à la compétition, avec un derby face à l’Espanyol dans le cadre de la 15e journée du championnat espagnol. Dans cette optique, les joueurs ont repris l’entraînement depuis quelques jours pour revenir à point pour le championnat, auxquels s’ajouteront la Ligue Europa et la Coupe du Roi au fil de l’année civile 2023. Néanmoins, la direction catalane travaille, quant à elle, d’arrache-pied pour préparer le mercato hivernal et gérer les nombreux dossiers chauds, notamment le cas Sergio Busquets, pressenti pour rejoindre la MLS en janvier.

En effet, dans un entretien accordé à Barça TV, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, espère néanmoins que l’international de la Roja restera jusqu’à la fin de la saison, comme le souhaiterait Xavi : « Nous parlons de légendes du Barça qui font partie de l’écusson et qui, en plus, sont des personnes extraordinaires. Xavi compte sur lui et est favorable à ce qu’il continue. Il a été dit qu’il a des offres de la MSL, mais nous voulons qu’il continue. Quelle que soit sa décision, ce sera une bonne décision. Quand son contrat arrivera à terme, ce sera fini. Nous voulons qu’il finisse la saison. J’espère qu’il restera jusqu’à la fin de la saison, mais quelle que soit sa décision, elle sera bien prise. Nous voulons tous qu’il continue. Si vous regardez ce programme, je veux que vous continuiez. »

À lire

Le FC Barcelone se fixe une limite pour recruter son latéral droit

Un nouvel appel du pied à Messi

Toujours au micro du média officiel du club, Laporta s’est également exprimé sur le feuilleton qui lie le Barça à Lionel Messi, proche d’une prolongation avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024 au minimum. Après son message de félicitations à la suite de son sacre final au Mondial qatari, le dirigeant blaugrana veut se montrer patient mais lui fait un nouvel appel du pied : « pour nous, il est le meilleur de tous les temps. Nous l’avons eu ici et il est devenu un joueur ici. Je suis convaincu que, dans son cœur, il est un Culé. Il est un Culé de référence et sera toujours lié au Barça. Nous aimerions beaucoup qu’il revienne, mais c’est quelque chose que nous devrons attendre et voir. » Un retour pourrait être acté dans un an et demi si La Pulga ne décide finalement de prolonger d’un an seulement. Néanmoins, le patron du Barça ne veut pas créer de faux espoirs chez les supporters, affirmant que sa signature serait compliquée sur le plan économique.

La suite après cette publicité

« Évidemment, j’aimerais qu’il revienne un jour. J’aimerais bien, mais il ne faut pas créer d’attentes. C’est un joueur du PSG, il a un contrat avec eux. Il vient de gagner la Coupe du monde. Nous sommes très heureux pour lui. Ce que je ne veux pas, c’est générer des attentes qui ont une grande difficulté. Les leviers ont été faits pour sauver le club car il était dans une situation très compliquée. Maintenant, LaLiga a fixé des limites aux leviers. Il serait possible de faire une de ces opérations, mais ce ne serait pas pour signer un joueur », explique-t-il, avant d’assurer que le statut historique du club amènera des fonds pour le futur : « nous avons des objectifs et nous sommes très appréciés. Tout ce que nous faisons est dans l’intérêt du club. Nous sommes un club historique. Nous avons 123 ans d’histoire et cela a une grande valeur. Il génère une attraction importante. Nous allons battre le record des revenus de parrainage. Le club est attrayant pour les investisseurs. »

« Xavi ? C’est le meilleur entraîneur du monde »

Après avoir mis un terme aux rumeurs de vente de Frenkie de Jong, assurant qu’il n’a « jamais voulu le vendre. Il est l’un des piliers de l’équipe », le président du FC Barcelone n’a pas hésité à conforter un peu plus son technicien Xavi, cible de critiques après la sortie prématurée de la Ligue des champions : « c’est merveilleux de l’avoir. C’est le meilleur entraîneur du monde. Il est optimiste, mais jouez-le avec les pieds sur terre. Toute cette confiance que nous avons en lui, c’est parce qu’il l’a méritée. Je suis fier de lui. C’est le cercle de la vie. Il est respectueux du système de jeu. Nous avons une confiance totale en lui. Il sait que nous l’aiderons de toutes les manières possibles. C’est une personne simple. Il ne se vante de rien. Vous pouvez avoir une conversation avec lui. »

La suite après cette publicité

Quant au niveau sportif, Laporta est conscient de la déception à la suite de l’élimination de la C1 pour la Ligue Europa, un scénario semblable à la saison passée. Une grande perte pour les objectifs fixés cette saison pour l’équipe de Xavi Hernandez, mais l’exercice 2022/2023 n’est pas fini pour autant : « l’élimination a été un coup dur. Un coup très dur. Mais nous avons pu y résister. La priorité cette année est la LaLiga. Le vestiaire, avec notre entraîneur à sa tête, est clair à ce sujet. Nous voulons LaLiga et nous devons nous motiver et y penser. La plupart des jeunes joueurs sont allés à la Coupe du monde. Je ne veux pas analyser les matchs contre le Bayern ou l’Inter, où ils nous ont énervés. Les décisions arbitrales ne nous ont pas favorisés. Nous voulons et avons besoin de LaLiga. » Un objectif abordable, pour le moment, pour le FCB, premier du championnat avec deux points d’avance sur son éternel rival, le Real Madrid. Que ce soit en Liga ou en C3, la seconde partie de saison sera décisive pour les joueurs, dont certains, comme Ousmane Dembélé ou encore Raphinha, seront attendus pour porter le maillot blaugrana au plus haut…