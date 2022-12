Le FC Barcelone met un gros coup de pression à Ousmane Dembélé et Raphinha

La suite après cette publicité

Tout le monde revient au compte-gouttes dans ses clubs respectifs après un gros mois de Mondial. Raphinha et Ousmane Dembélé sont même attendus de pied ferme au FC Barcelone. Le Brésilien est déjà revenu en Catalogne sans encombre, malgré un petit problème de bagage égaré d’après la presse locale. Selon Sport, l’ailier devrait rapidement avoir une discussion avec son coach, Xavi, et peut-être même sa direction. La raison ? Ses performances décevantes depuis son arrivée au club.

Recruté à prix d’or cet été, 60 M€, en provenance de Leeds, il peine pour le moment à montrer son meilleur visage. La Coupe du Monde n’a pas non plus rassuré le staff du club où il a semblé emprunté, un ton en dessous de ses partenaires offensifs qui ont plutôt été à leur avantage, comme Neymar, Richarlison, Lucas Paqueta et Vinicius. En Liga, il a été plus de fois remplaçant (7 fois) que titulaire (6 fois) pour un total de deux buts et de deux passes décisives.

Clairement, les prestations ne sont pas à la hauteur des attentes du club. On lui demande de tenter davantage de un contre un, d’oser éliminer, d’utiliser son dribble et d’être plus décisif. Raphinha, lui, espère aussi jouer le plus possible sur le côté droit, son côté préférentiel où un certain Ousmane Dembélé est plutôt devant lui dans la hiérarchie. Il va devoir mettre les bouchées doubles car le Barça n’exclut pas de devoir se séparer de lui en fin de saison.

Son transfert a coûté cher et il possède toujours une cote élevée sur le marché. Son concurrent direct, Dembélé donc, n’a pas été épargné par la presse, notamment française, après sa finale de Coupe du Monde complètement ratée, et globalement un Mondial décevant. Xavi aussi a l’intention d’avoir une discussion avec lui selon Marca, afin de lui remonter le moral car l’ailier est particulièrement déçu de sa prestation. Jusque là, et malgré l’épisode de sa prolongation tardive, son entraîneur l’a soutenu, et le soutiendra encore.