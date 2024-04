Vitor Roque peut craindre le pire au FC Barcelone

L’été dernier, le FC Barcelone pensait réaliser un très gros coup en enrôlant la pépite de l’Athletico Paranaense Vitor Roque. Il faut dire que le jeune buteur brésilien était considéré comme un futur très grand au poste de numéro 9 et le Barça déboursait donc 40 millions d’euros pour s’attacher ses services. Et l’idée était de le voir débarquer à l’été 2024 en Catalogne. Finalement, la direction barcelonaise a décidé de changer ses plans, ou plutôt, a été forcée de changer ses plans.

Face à l’inefficacité de Robert Lewandowski et le manque de concurrence devant, les Blaugranas ont décidé de faire venir Vitor Roque dès le mois de janvier. Cela a aussi été possible grâce à la grave blessure de Gavi. Le jeune milieu espagnol, forfait pour toute la saison, a laissé sa place dans les registres de la Liga à Vitor Roque qui a donc pu être inscrit. Et après des débuts plutôt intéressants, le buteur de 19 ans a complètement disparu des radars. Il n’a joué que 276 minutes en Liga en 11 matches au total. Face au Real Madrid ou au PSG, alors que le Barça avait besoin de monde en attaque, Xavi a décidé de le laisser sur le banc et de ne pas l’utiliser.

Vers un départ forcé ?

Du côté du FC Barcelone, la confiance envers le jeune attaquant brésilien reste intacte malgré son faible rendement pour le moment. Le club catalan sait que le joueur a besoin d’un temps d’adaptation à sa nouvelle vie et surtout qu’il est arrivé au Barça à un moment où il n’avait plus joué depuis plus de deux mois. Selon les indiscrétions du Mundo Deportivo, en interne, on estime qu’il faudra essayer d’être patient avec Vitor Roque comme l’a été le Real Madrid avec Vinicius Jr et Rodrygo Goes qui ont mis deux ans à éclore complètement. Mais la situation entre les deux mastodontes espagnols reste différente.

Le MD rappelle d’ailleurs que pour le buteur de 19 ans la situation est malheureusement différente sur un point qui pourrait avoir de grosses conséquences. L’avenir de Vitor Roque au Barça est flou puisque le club devra impérativement combler, cet été, le vide économique laissé par Orpheus Media et Socios.com puis Líbero et par la vente de 49,5% de Barça Studios. Si le Barça n’arrive pas à dégager suffisamment d’argent pour rentrer dans les clous de la règle du "fair-play" de la Liga, sachant que la priorité cet été est de recruter au milieu de terrain, au poste d’ailier gauche et en défense gauche, Vitor Roque pourrait être poussé vers la sortie. Surtout que le Barça compte réinscrire Gavi en Liga. La direction pense donc à sacrifier Vitor Roque et un prêt est évoqué. Mais il faudra convaincre le joueur aussi qui vivra très mal cette idée.