Real Madrid : Nacho ne regrette pas d’avoir prolongé

Il est tout simplement essentiel dans le succès du Real Madrid cette saison. Capitaine des Merengues, Nacho a réalisé une année de haute voltige et a profité des blessures de David Alaba et Eder Militão pour être un titulaire inamovible en charnière centrale avec Antonio Rüdiger. Âgé de 34 ans, le défenseur espagnol sait pourtant qu’il doit prouver chaque saison pour conserver sa place au sein de la Maison Blanche alors que le club de la capitale ibérique a une politique très stricte pour les joueurs de plus de 30 ans.

Ne prolongeant donc que d’un an l’été dernier, l’international espagnol a confié n’avoir aucun regret quant à cette extension de contrat lors de la parade de célébration du titre en Liga. Il a également laissé planer le doute concernant un départ dans les prochains mois : «l’année dernière, lors de mon renouvellement, j’étais très content. C’est seulement grâce à ce que j’ai vécu aujourd’hui que je ne le regretterai jamais. Et j’espère que dans quelques jours, cela pourra se répéter à nouveau. Les gens m’aiment beaucoup et je sais que c’est ma maison, mon club. Mais il est temps de profiter de la finale de Wembley, qui est la chose la plus importante, toujours le club.»