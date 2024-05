Le Bayer Leverkusen proche d’égaler un record historique

Semaine après semaine, le Bayer Leverkusen se rapproche du prestige ultime : finir la saison invaincu. Le club allemand se rapproche de cet objectif, après cette large victoire face à Bochum (voir le résumé), signant un 50e match sans défaite. Le surnom de 'Neverkusen’ donné en 2002 après l’échec en championnat et en finale de Ligue des Champions est balayé cette saison, et le record d’invincibilité est déjà battu. Il ne reste qu’un match au Bayer (face à Augsbourg à domicile) pour égaler un record fou.

En effet, le Bayer a déjà battu le record de la Juventus, du Dinamo Zagreb, de Rijeka et surtout de Benfica en termes de nombre de matchs sans défaite, et pourrait égaler un nouveau record, celui de terminer la saison invaincu en championnat. Seules trois équipes ont réussi à le faire dans l’ère moderne : Milan lors de la saison 1991-1992, Arsenal en 2003-2004 et la Juventus en 2011-2012. Mais aucune n’avait la chance de réaliser un triplé avec une coupe d’Europe à la clé. Un record que le Bayern Munich, en hégémonie ces dernières années outre-Rhin, n’a jamais réussi à atteindre. Ajouté à l’obtention d’un potentiel sacré en Ligue Europa, les hommes de Xabi Alonso sont proches de réaliser un exploit qui restera gravé dans l’histoire.