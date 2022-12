Lionel Messi a donné son accord pour prolonger au Paris Saint-Germain !

La suite après cette publicité

La saison 2022-2023 d’un certain Lionel Messi ne pouvait pas mieux se passer, que ce soit en club ou en sélection. Avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant argentin a déjà inscrit 12 buts et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Même dynamique du côté de l’Albiceleste, où le septuple Ballon d’Or s’est offert le Saint-Graal après 7 réalisations et 3 offrandes tout au long de la compétition, remportant ainsi le seul trophée qui manquait à sa grande carrière internationale, après la Copa America en 2021. De quoi lui permettre de se concentrer tranquillement sur sa deuxième partie de saison avec le PSG.

Avec l’option "retraite dorée en MLS" un peu plus écartée puisqu’il souhaiterait rester en Europe pour disputer la Ligue des champions, la presse catalane parlait ce matin d’un possible retour de La Pulga au FC Barcelone, club qu’il a connu d’abord durant sa formation avant de briller sous le maillot blaugrana (778 matches, 672 buts et 303 passes décisives). Néanmoins, ce retour aux sources pour l’international aux 172 sélections (98 buts) ne se ferait pas forcément dès l’été prochain. Car oui, à en croire les dernières indiscrétions, Leo Messi pourrait bien prolonger son aventure parisienne…

À lire

Wanda Nara va toucher 100 millions de dollars

Messi veut toujours remporter la C1

En effet, selon les informations du Parisien, Lionel Messi aurait donné sa parole au club de la capitale pour renouveler son bail, au minimum pour une saison supplémentaire. Une décision dans la continuité de ses ambitions avec le PSG, annonçant en début de saison qu’il souhaitait remporter un « trophée majeur », implicitement la C1. Le quotidien régional affirme qu’un accord de principe a été trouvé entre les deux parties, qui avaient déjà dessiné les grandes lignes du nouveau contrat du natif de Rosario, heureux non seulement au niveau personnel mais également en terme d’enjeux sportifs du club.

La suite après cette publicité

Une prolongation qui viendrait donc mettre à toutes les rumeurs entourant son avenir flou, lui qui pourrait signer un précontrat avec une autre formation dès le 1er janvier avec son bail expirant l’été prochain. En seulement quelques mois, l’Argentin, pourtant critiqué après sa première saison en-dessous de ses standards habituels (11 réalisations et 15 offrandes), a su faire taire les commentaires négatifs du côté de la capitale mais également au pays, qui ne le croyait plus capable de remporter une Coupe du Monde avec l’Albiceleste, finalement championne du monde pour la troisième fois de son histoire (1978, 1986, 2022). Une belle fin d’année civile pour La Pulga.