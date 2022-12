PSG : Lionel Messi veut revenir au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Dans une dizaine de jours, Lionel Messi sera libre de négocier avec qui il le souhaite. Son contrat avec le Paris Saint-Germain expire en juin prochain, et les clubs intéressés par ses services vont pouvoir lancer les discussions. « Garder Mbappé et Messi ? Bien sûr, ce sont les deux meilleurs buteurs et joueurs de la Coupe du Monde. Je ne veux pas dire n'importe quoi pour Leo, on avait un accord pour parler après la Coupe du Monde », confiait récemment Nasser Al-Khelaïfi.

Les dernières informations sorties en Espagne notamment, où le Barça a un temps semblé interessé par un retour de sa légende étaient en revanche plutôt positives pour le PSG. Le Barça serait ainsi hors-course, et l'option MLS ne semble pas encore tenter La Pulga, qui veut rester dans un football compétitif et lutter pour remporter la Ligue des Champions. Ce mercredi, Goal Espagne, via le journaliste Ruben Uria qui avait interviewé l'Argentin au cours de ce célèbre entretien publié en 2020 après son faux-départ du Barça, en dit un peu plus.

Un retour à Barcelone, mais pas tout de suite

On apprend notamment qu'après la finale du Mondial, Nasser Al-Khelaïfi a pris Lionel Messi dans un coin pour le féliciter, mais surtout pour le convoquer pour une réunion à venir dans les jours à venir, où il sera question de son nouveau contrat. Des discussions qui devraient être positives, alors que dans le même temps, Mundo Deportivo évalue à 90% les chances de Lionel Messi de rester à Paris. Le média catalan confirme que le joueur est à l'aise à Paris et que c'est aussi le cas de ses proches, qui n'ont pas spécialement envie de bouger.

En revanche, La Vanguardia explique que la vedette argentine a déjà fait savoir à Xavi et à son staff qu'il a l'intention de revenir à Barcelone. Un retour qui ne devrait pas se faire cet été, puisque toutes les parties impliquées dans cette histoire le voient prolonger à Paris, mais dans un avenir relativement proche. Toujours est-il que le joueur va sur ses 36 ans, et qu'il n'a donc plus forcément beaucoup de temps devant lui pour défendre à nouveau les couleurs de son club formateur. Un an supplémentaire à Paris avant un retour en 2024 ? Dans quel état physique sera alors La Pulga ? Voilà des questions qui vont rester sans réponse pendant un moment...