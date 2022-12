PSG : l'annonce de Nasser Al-Khelaïfi sur l'avenir de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Ça y est, Lionel Messi peut souffler et prétendre légitimement au titre de meilleur joueur de l'Histoire du football après avoir soulevé la Coupe du Monde, ce dimanche, au Qatar, au détriment de la France (3-3, 4 TAB à 2). Après l'euphorie de ce succès historique, tous les regards vont forcément se braquer sur l'avenir de la Pulga, qui arrive en fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison 2022-2023. Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, a fait savoir que ce sujet serait très bientôt mis sur la table du côté du Parc des Princes.

« Comme club, on a cassé les records, le PSG est celui qui a le plus marqué, s'est d'abord félicité le patron du Paris SG au micro de beIN SPORTS, avant de poursuivre. On est fiers d'eux, d'Hakimi aussi avec cette demi-finale du Maroc. Garder Mbappé et Messi ? Bien sûr, ce sont les deux meilleurs buteurs et joueurs de la Coupe du Monde. Je ne veux pas dire n'importe quoi pour Leo, on avait un accord pour parler après la Coupe du Monde. » Encore un peu de patience pour les fans parisiens, alors que le septuple Ballon d'Or est aussi annoncé du côté de l'Inter Miami l'été prochain.