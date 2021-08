Serie A : Naples et l'AS Roma lancent bien leur saison

La 1ère journée de Serie A se poursuivait ce dimanche avec deux rencontres programmées à 20h45. Pour la première officielle de José Mourinho, l'AS Roma s'est offert la Fiorentina (1-0). Au Stadio Olimpico, les joueurs de la Louve ont fait la différence grâce à Henrik Mkhitaryan, buteur en première période sur un service de la recrue Tammy Abraham (26e). Bartłomiej Drągowski avait lui été exclu dès la 17e minute. Juste avant l'heure de jeu, Zaniolo laissait les siens terminer la rencontre à dix suite à un deuxième jaune (52e). La Fiorentina en profitait pour égaliser par Milenkovic (1-1, 60e). Pas de quoi déstabiliser le club de la Louve qui reprenait l'avantage par Veretout (2-1, 64e). Le milieu offensif français s'offrait un doublé et assurait le succès de la Roma (3-1, 80e) pour sa première à domicile.

De son côté, le Napoli n'a pas tremblé face au promu Venezia (2-0). Une rencontre au cours de laquelle l'ancien buteur du LOSC Victor Osimhen a rapidement sévèrement été expulsé pour un geste d'humeur sur son vis-à-vis, lors d'un corner napolitain (23e). Les Napolitains pensaient ouvrir le score au retour des vestiaires mais Insigne ratait son penalty (56e). Le champion d'Europe se reprenait six minutes plus tard et ne manquait pas son deuxième penalty de la soirée (1-0, 62e). Onze minutes plus tard, Elmas permettait aux siens de prendre le large (2-0, 73e).

