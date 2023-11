Adana Demirspor : Patrick Kluivert met tout le monde d’accord !

Même si vous êtes un grand joueur, il n’est pas forcément assuré que vous soyez aussi bon lors de votre reconversion. Voici une conjecture qui pourrait s’appliquer à plusieurs anciens mastodontes qui ont peiné sur des bancs voire même derrière des micros. Patrick Kluivert aura connu plusieurs fonctions. Ancien bourreau des surfaces, l’ex-buteur néerlandais a tout connu de la gestion d’une équipe, que cela soit du poste de directeur sportif du PSG en 2016 jusqu’au poste d’entraîneur adjoint du Cameroun en 2019. Finalement, pour sa première réelle expérience professionnelle en tant que numéro un, malgré un court mandat de sélectionneur à la tête de Curaçao, l’ancien attaquant du FC Barcelone, du Milan AC ou encore de l’Ajax Amsterdam performe avec l’Adana Demirspor.

Prenant les rênes de la formation turque cet été, l’ancien international batave (79 sélections, 40 buts) avait fort à faire. Neuvièmes en 2021-2022, les joueurs basés à Adana avaient fini à la quatrième place la saison passée sous les ordres de Vincenzo Montella. Ainsi, Kluivert prenait en main une équipe en constante progression ces dernières saisons. Un statut plaisant qui va forcément avec son lot de pression. Disposant d’un contrat de deux ans, le natif d’Amsterdam savait qu’il n’avait pas le droit à l’erreur alors que les dirigeants turcs se montrent souvent intransigeants que vous soyez expérimentés ou non. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Patrick Kluivert remplit parfaitement son rôle pour le moment.

S’appuyant sur plusieurs anciens de Ligue 1, Kluivert a trouvé la bonne recette

Troisième de Süper Lig actuellement, l’Adana Demirspor poursuit sur son excellente lancée et confirme son statut de prétendant aux places européennes dans le sillage d’un duo Fenerbahce-Galatasaray imprenable cette saison. Disposant de la deuxième meilleure attaque du championnat, les coéquipiers de Mario Balotelli sont à égalité de points avec Trabzonspor, Besiktas et Kayserispor qui les talonnent de près. Le buteur italien, actuellement blessé, avait démarré la saison sur les chapeaux de roue avec 3 buts en 5 rencontres de championnat. Depuis, c’est un autre ancien de Ligue 1 qui a parfaitement pris le flambeau offensivement : M’Baye Niang, l’international sénégalais en délicatesse avec Auxerre l’an dernier. Auteur de six buts en championnat, l’attaquant de 28 ans est d’ailleurs le cinquième meilleur buteur de Süper Lig.

Classement général Süper Lig # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Fenerbahce 31 12 23 10 1 1 31 8 2 Galatasaray 31 12 14 10 1 1 22 8 3 Demirspor 22 12 11 6 4 2 23 12 4 Trabzon 22 12 7 7 1 4 21 14 5 Besiktas 22 12 4 7 1 4 18 14 Voir le classement complet

Ce ne sont pas les seuls anciens de l’Hexagone qui ont les faveurs de Kluivert depuis le début de saison. En effet, Andreaw Gravillon, Younès Belhanda, Yusuf Sari, Benjamin Stambouli et Arber Zeneli tirent leur épingle du jeu alors qu’Edouard Michut, arrivé cet été, ne rentre pas encore dans les plans du coach batave. Avant la trêve internationale, l’Adana avait su aller chercher le nul face à Fenerbahce, auteur d’un début de saison impressionnant. Un score vierge qui avait rendu Kluivert heureux : «nous aimons jouer un jeu dominant à la maison. Nous avons eu quelques bonnes possessions tout au long du match, mais nous n’avons pas réussi à capitaliser. Selon notre performance, 0-0 était le bon score. Cela ne nous plaît pas car nous n’avons pas gagné. L’adversaire doit également être félicité. Même si le résultat du match nous attriste, c’est le bon résultat.» Tout en classe et en humilité, Kluivert réalise ainsi un début de mandat idyllique avec l’Adana Demirspor.