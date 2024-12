30 minutes de l’interview de Kylian Mbappé n’ont pas été diffusées

C’était l’événement de la soirée d’hier. Pour la première fois depuis longtemps, Kylian Mbappé est sorti du silence pour faire le point sur sa situation. Le joueur du Real Madrid a choisi l’émission Clique de Canal+ pour cet exercice. Un entretien dont les coulisses ont été révélées par l’animateur Mouloud Achour. Et ce dernier a confié que 30 minutes de l’entretien n’ont pas été diffusées et ne le seront sans doute jamais.

«En fait on a trente minutes d’interview en plus. Mais, pour que cela soit diffusé au Canal Football Club, on a fait un montage de 53 minutes. Dans ce qui n’est pas passé, Kylian parle de ses performances au Real, de la gestion de son image, de son engagement associatif. Il y a aussi un entretien croisé avec sa mère Fayza. Quelque chose qu’il n’avait jamais fait publiquement. On n’a jamais vu Kylian parler avec sa maman dans une émission. On ne sait pas encore ce qu’on va en faire. Peut-être que cela ira plus tard dans un documentaire. Rien n’est décidé. Mais cela ne sera pas diffusé», a-t-il confié au Parisien.