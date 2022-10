Ballon d'Or : le Real Madrid et l'Espagne crient au scandale !

La suite après cette publicité

Une semaine en or. Pour le Real Madrid, les bonnes nouvelles se sont enchaînées ces derniers jours. Malgré un nul (1-1) face au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, les Madrilènes sont d'ores et déjà qualifiés pour les 1/8es de finale de l'UEFA Champions League. Dimanche, ils ont poursuivi sur leur belle lancée en remportant le Clasico face au FC Barcelone (3-1). Enfin, hier soir, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont vécu un grand moment puisque Karim Benzema a été sacré Ballon d'Or et Thibaut Courtois a remporté le Trophée Yachine.

Le Real Madrid devancé

Une soirée parfaite pour les Merengues. Ou presque. En effet, le Real Madrid n'a terminé qu'à la troisième place lors de l'élection du meilleur club de l'année. Manchester City, qui avait plus de représentants dans la liste finale du Ballon d'Or, a été sacré devant Liverpool. Ce qui a provoqué une certaine indignation en Espagne, où on ne comprend pas comment deux équipes qui ont été battues par les Madrilènes en Ligue des Champions l'an dernier terminent devant eux. Pour rappel, le Real Madrid a éliminé les Skyblues en 1/2 finale et a battu les Reds en finale.

Malgré cela, la Casa Blanca, qui a triomphé en Ligue des Champions et en Liga, a fini sur la troisième marche du podium. Un scandale pour l'Espagne. "Madrid sous-estimé", écrit AS ce mardi avant d'ajouter : «France Football a inventé une nouvelle récompense qui n'a pas été votée par les journalistes : « meilleur club ». Madrid, l'année de la Decimocuarta, a terminé troisième (...) Ce qui a été décrit comme un « prix mineur » a provoqué le plus grand émoi. Car la stupéfaction au Real Madrid est totale et absolue. Le verdict n'a laissé personne indifférent. Le "meilleur club", pas une équipe, de la saison 2021-22 est... Manchester City !»

L'Espagne ne comprend pas

Sur le plateau d'El Chiringuito, Guti n'a pas compris : «je ne crois plus en ce type de prix depuis longtemps». Un journaliste présent en plateau a, lui, lancé : «félicitations à City mais ils n'ont pas montré sur le terrain qu'ils sont meilleurs que Madrid.» Iker Casillas a lui parlé de «prix de la blague». C'est aussi sur les réseaux sociaux que le Real Madrid a réagi avec une photo des Madrilènes célébrant leur victoire 3 à 1 face à Man City avec juste un émoji montrant des yeux qui regardent ce cliché. Toni Kroos a aussi pris la parole sur Twitter.

Premios de broma… — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 17, 2022

L'Allemand a publié le message suivant : "félicitations aussi au Real Madrid pour être la troisième meilleure équipe en 2021/2022". Et il a ajouté ensuite ironiquement : "troisième meilleure équipe en 2021/22, content, le Real Madrid ?". Sur la Cadena SER, Karim Benzema a, lui, confié : «ils peuvent donner le trophée du meilleur club à qui ils veulent mais le meilleur du monde c'est Madrid». Questionné aussi sur le sujet, Florentino Pérez s'est montré beau joueur.« Nous les félicitons, ils ont un super président, un super entraîneur et de bons joueurs. C'est un grand club». Plus grand que le Real Madrid en 2022 selon le classement établi hier donc.