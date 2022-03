Mondial 2022 : les 27 qualifiés déjà connus

On en sait un peu plus sur le plateau qui sera présent au Qatar pour le Mondial 2022. On connaît désormais 27 des 32 nations qualifiées pour la 22e Coupe du Monde de l’histoire. On retrouvera évidemment l’équipe de France championne du monde en titre tout comme le Qatar pays organisateur et d’autres habitués tels que le Brésil, l’Argentine, l’Allemagne, l’Angleterre ou la Belgique.

La suite après cette publicité

Ce mardi soir, d’autres tickets ont été distribués. Le Portugal et la Pologne ont validé leur billet, tout comme le Sénégal, la Tunisie et le Ghana mais aussi le Cameroun au bout de la nuit. Il ne reste plus que 5 places à aller chercher lors d'ultimes barrages à disputer en juin avec des participants encore à désigner.

Les qualifiés à ce jour

Europe

• Allemagne

• Angleterre

• Espagne

• France

• Belgique

• Suisse

• Pays-Bas

• Croatie

• Danemark

• Serbie

• Portugal

• Pologne

Amérique du Sud

• Brésil

• Argentine

• Équateur

• Uruguay

Afrique

• Cameroun

• Maroc

• Sénégal

• Tunisie

• Ghana

Amérique du Nord

• Canada

Asie

• Qatar

• Corée du Sud

• Japon

• Arabie Saoudite

• Iran