EdF : le clan Benzema dézingue le staff des Bleus

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, il n’y a pas que la finale perdue des Bleus en Coupe du Monde qui anime les débats : le cas Karim Benzema aussi. L’attaquant du Real Madrid a été contraint de déclarer forfait après une blessure juste avant le début de la compétition. Mais voilà, depuis les questions fusent puisque le joueur avait repris la compétition bien avant la fin du Mondial. Ce vendredi, Le Parisien a dévoilé le carnet de bord de l’adjoint Guy Stephan qui évoque notamment cette blessure.

Des révélations qui ne plaisent pas du tout au clan du joueur. Sur son compte Twitter, Karim Djaziri, proche et conseiller historique du joueur, a répondu et promet que la vérité va bientôt sortir. « Une semaine après son départ, Benzema reprenait la course et l’entraînement pour 4 jours plus tard jouer 30 minutes en amical avec le Real Madrid. Mais pour Stéphan, il ne pouvait pas prendre part au tournoi ! Mais continuez à mentir, la vérité arrive. (…) C’est le carnet de bord du Docteur Le Gall qu’il faut publier… Ne pas avoir attendu 2/3 jours pour confirmer le diagnostic est une faute professionnelle ou pire de sa part ! »

À lire

EdF : les révélations de Guy Stephan sur la blessure de Karim Benzema