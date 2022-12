EdF : les révélations de Guy Stephan sur la blessure de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Pendant la Coupe du Monde 2022, le parcours de l’équipe de France a été marqué par le cas Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid a dû quitter ses partenaires juste avant le début de la compétition pour une blessure. Mais le mystère reste entier concernant cette histoire puisque l’attaquant madrilène a retrouvé les terrains du côté de Madrid bien avant la fin du Mondial. De quoi s’interroger forcément. Ce vendredi, Le Parisien a publié le carnet de bord de Guy Stéphan. L’adjoint de Didier Deschamps a notamment évoqué dans son précieux cahier la blessure de son joueur.

« Malheureusement, Karim Benzema va se blesser. Les examens qu’il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du monde était un objectif. C’est un gros coup dur pour l’équipe de France, compte tenu de son aura et de son talent mais on n’a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose, alors que les forfaits de joueurs cadres s’accumulent. » Le bras droit de Didier Deschamps semblait donc terriblement regretter cette blessure.

À lire

EdF : le clan Benzema dézingue le staff des Bleus