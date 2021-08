Virgil van Dijk prolonge son contrat à Liverpool

Attendue depuis des semaines mais retardée avec la longue blessure du défenseur central, la prolongation de Virgil van Dijk (30 ans) est enfin officielle. Le Néerlandais, qui fait son retour sur les terrains durant cette préparation estivale, a signé pour deux ans supplémentaires.

Il est maintenant lié aux Reds jusqu'en 2025. Arrivé en janvier 2018 en provenance de Southampton contre un transfert de 85 M€, record à l'époque pour un joueur à son poste, Van Dijk s'est rapidement imposé comme le patron de la défense de son club, remportant au passage une Ligue des Champions et une Premier League.

𝗕𝗜𝗚 𝗩𝗜𝗥𝗚 ✊@VirgilvDijk has today signed a new long-term contract with the Reds 🙌