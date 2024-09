PSG : Luis Enrique veut éviter le Barça en finale de Ligue des Champions

Luis Enrique n’a pas la langue dans sa poche. Ayant pour habitude de dire ce qu’il pense quand il le souhaite, le coach ibérique est respecté pour son franc-parler. Cela tombe bien, le technicien espagnol avait l’occasion de s’exprimer librement ce lundi lors d’une interview accordée à Movistar+. Interrogé sur l’élimination du FC Barcelone par le PSG l’an dernier en quart de finale de LDC, l’entraîneur parisien s’est fendu de propos assez déroutants. Passé par le Barça en tant que joueur et entraîneur, le natif de Gijon n’a jamais caché son amour pour les Blaugrana.

Pour cette raison, éliminer le club culé l’an dernier était douloureux pour l’ancien sélectionneur de l’Espagne : «le match contre le Barça a été horrible. Revenir à la maison contre le club qui m’a le plus donné comme joueur et comme entraîneur, ça a été une sensation horrible pour moi, mes enfants et ma femme. J’espère ne pas rejouer contre eux cette saison, je ne peux pas imaginer une finale contre Barça.» Des propos qui pourraient faire grincer des dents dans la capitale…