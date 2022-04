Lewis Hamilton et Serena Williams rejoignent un des consortiums pour racheter Chelsea

Il ne reste plus que trois consortiums en lice pour le rachat de Chelsea, qui devrait intervenir dans peu de temps. L'un d'eux, mené par Sir Martin Broughton, ancien président de Liverpool et de la British Airlines, a reçu le soutien de la part de deux des plus grands sportifs dans leur domaine : le multiple champion de Formule 1, Lewis Hamilton, et la l'illustre joueuse de tennis, Serena Williams.

En effet, selon Skysports, les deux sportifs auraient tout les deux participé à hauteur de 10M€ chacun, à l'offre émise par leur consortium. Leur implication dans le rachat de Chelsea est inattendu, d'autant plus qu'Hamilton est un fan d'Arsenal, mais tout deux possèdent des sociétés avec lesquelles ils investissent, notamment dans le sport. Si leur offre venait à être sélectionnée, ce ne serait pas la première fois qu'un sportif possèderait des parts d'un club de Premier League, puisque Lebron James est actionnaire minoritaire à Liverpool depuis près d'une décennie.