MU : Erik ten Hag ne veut plus entendre parler de Jadon Sancho !

La suite après cette publicité

Jadon Sancho n’est plus en odeur de sainteté à Manchester United. Après avoir essuyé des critiques de la part de son entraîneur Erik ten Hag, lui reprochant son manque d’investissement à l’entraîneur, Jadon Sancho est également dans le collimateur des stars du club mancunien qui ont récemment exhorté ce dernier à présenter ses excuses au coach néerlandais. Mais visiblement, la relation entre le Batave et l’international anglais a atteint un point de non-retour.

Le Daily Mail révèle ce mercredi qu’Erik ten Hag a, d’une part, refusé de s’entretenir avec Jadon Sancho, ne tenant pas compte de la volonté de la direction mancunienne de trouver une issue favorable au conflit entre les deux hommes. D’autre part, Bild a fait savoir que le joueur de 23 ans écourtait ses nuits en raison de sessions de jeux vidéo trop excessives. Lorsque l’ex-coach de l’Ajax Amsterdam a eu vent de ses révélations, il a tout bonnement affirmé qu’il ne comptait plus s’exprimer à son sujet. «Je ne parle pas de problèmes personnels et je ne parle pas de joueurs qui ne sont pas disponibles», a sobrement répliqué ETH. Mis à l’écart du groupe depuis mi-septembre, Jadon Sancho n’aurait plus accès aux bâtiments réservés à l’équipe première.