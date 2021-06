Le Paris FC annonce le départ de René Girard

18 mois après son arrivée sur le banc du Paris FC, René Girard s'en va. Le club parisien a officialisé le départ de l'ancien entraîneur du MHSC ce vendredi dans un communiqué. Malgré une belle cinquième place obtenue la saison dernière, Girard ne poursuivra donc pas l'aventure avec les pensionnaires de Ligue 2.

« Le Paris FC et René Girard ont décidé de se séparer. Le club de la Capitale souhaite remercier René Girard et son staff pour tout le travail accompli pendant ces 18 mois, ponctués par un maintien en 2019/2020 et une belle cinquième place en Ligue 2 BKT lors de la saison qui vient de s’écouler. Ses adjoints, Nicolas Girard et Gérard Bernardet quittent également le club. Le Paris FC leur souhaite le meilleur pour la suite, » précise ainsi le communiqué. Après ce départ, le Paris FC devrait officialiser la venue de Thierry Laurey dans les prochaines heures.