Liga : Majorque renverse Cadix et se donne de l'air

Après la victoire d'Elche face à Alavés (3-1), la 23ème journée de Liga se poursuivait ce samedi à 16h15 avec une affiche de tous les dangers entre Majorque (17e, 20 pts) et Cadix (18e, 18 pts). À l'Estadi de Son Moix, les Bermellones avaient l'occasion de prendre le large par rapport à la zone de relégation, eux qui restaient sur deux défaites consécutives. A noter par ailleurs la présence de Sergio Rico, prêté par le PSG, dans les buts majorquins. De son côté, le Submarino amarillo était également dans l'urgence de points. Auteur de trois matches consécutifs sans défaite, Cadix sortait cependant d'un revers sur la pelouse de Valence (1-2) lors de la dernière journée.

Une rencontre qui allait d'ailleurs se décanter rapidement grâce à Alcaraz qui ouvrait le score pour les visiteurs avant même la fin des dix premières minutes (0-1, 8e). Surpris d'entrée de jeu, Majorque ne se laissait cependant pas débordé et réagissait quelques instants plus tard par l'intermédiaire de Sevilla, auteur du but égalisateur sur penalty (1-1, 20e). Dominateurs au cours du premier acte (12 tirs à 6) et malgré un montant touché, les Barralets étaient cependant tenus en échec à la pause. Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Majorque gardait le contrôle et allait logiquement être récompensé sur un nouveau penalty... transformé par Muriqi (2-1, 66e). Dans les vingt dernières minutes, les locaux conservaient ce court mais précieux avantage (2-1) pour prendre cinq longueurs d'avance sur leur adversaire du jour qui pointe toujours à une dangereuse 18ème place.

