Liga : irrésistible en seconde mi-temps, Elche gagne un match spectaculaire face à Alavés

Une semaine après avoir concédé le nul sur la pelouse du Real Madrid dans les derniers instants du match (2-2), Elche a démarré très fort à domicile face à Alavés. Le chrono venait à peine d'afficher 22 secondes de jeu disputées, quand Tete Morente, trouvé au second poteau par un centre de Johan Mojica, a propulsé le cuir au fond des filets d'une volée. Mais le VAR est ensuite intervenu, puis le but a été invalidé pour une faute de Pere Milla et Francisco Rodríguez s'est agité sur son banc pour demander à ses troupes de retrouver leurs esprits. Alavés a alors piqué à son tour. Lancé dans le dos de la défense, Miguel de la Fuente a été stoppé au dernier moment par un tacle glissé de Pedro Bigas (13e). Avant que Joselu ne profite de l'apathie de la défense des locaux pour ouvrir la marque en taclant au deuxième poteau (1-0, 18e). Puis Elche a répondu, en s'appuyant sur ses points forts : les couloirs.

La suite après cette publicité

Morente s'est d'abord échappé à droite pour déposer un centre au point de penalty que Milla a repris d'une tête plongeante, sans trouver le cadre (21e). Et Lucas Boyé, à la réception d'un centre venant de la gauche, s'est essayé à un ciseau retourné (23e). Bis repetita en fin de premier acte, avec un nouveau déboulé de Mojica, suivi d'un centre précis et d'une tête dangereuse de Boyé (39e). C'est finalement Fidel, en catapultant le cuir au premier poteau, puis une remise en talonnade de Milla, qui ont conduit à une erreur de Florian Lejeune. En loupant son tacle, le Français a offert une passe décisive à Milla, qui a ensuite ajusté Fernando Pacheco (1-1, 47e). Un, puis deux, onze minutes plus tard : Mojica déboule couloir gauche, et trouve un centre en retrait astucieux pour Milla, qui conclut d'un plat du pied placé à merveille (2-0, 58e). Devant au score, Elche a pourtant continué à se projeter et à créer du danger. C'est ainsi que Fidel a corsé l'addition dans les cinq dernières minutes après un superbe jeu à trois dans la surface adverse (3-1, 86e). Elche grimpe à la quatorzième place de la Liga, Alavés est dix-neuvième.