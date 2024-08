JO 2024, Espagne : Abel Ruiz prévient la France

Un remake de l’Euro 2024 ? Oui et non. Oui, parce que l’enjeu d’une finale olympique à domicile reste conséquent, encore plus à l’heure où la France ambitionne de conserver sa 4e place au tableau des médailles. Et non, parce que seul un joueur de la demi-finale d’Euro sera présent sur la feuille de match de la finale de demain soir : Fermin Lopez. Mais qu’importe, les deux nations auront à cœur d’entendre résonner leur hymne au Parc des Princes, autour de 20h00. Ce qu’a rappelé l’attaquant de la Rojita, Abel Ruiz.

La suite après cette publicité

« C’est passionnant, après de nombreuses années dans les catégories inférieures, de pouvoir être ici aujourd’hui. Nous avons hâte d’être à demain, nous avons très faim, a indiqué l’ancien joueur du Barça en conférence de presse. Nous sommes arrivés à Paris avec ce rêve et nous y revenons pour la finale. Nous sommes vraiment impatients de jouer ce match. Nous savons que la France est un adversaire très coriace, très difficile. Et encore plus ici, chez elle. Mais nous voulons l’or et nous allons travailler pour cela. »