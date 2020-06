Monza : Silvio Berlusconi rêve de Zlatan Ibrahimovic et Kaka

Les ambitions de Silvio Berlusconi à la tête de l'AC Monza sont débordantes. Propriétaire du club lombard depuis 2018, l'homme de 82 ans savoure la promotion en Serie B suite à l'arrêt des compétitions. L'objectif de retrouver le deuxième échelon du football italien est désormais atteint mais l'ancien propriétaire de l'AC Milan ne compte pas s'arrêter là. Pour faire grandir le club et prétendre à une nouvelle promotion, cette fois-ci en Serie A, Berlusconi aimerait rapatrier deux légendes : Zlatan Ibrahimovic et Kaka.

Les deux hommes ont tous les deux joué chez les Rossoneri lors du mandat de l'ancien chef de l'État. Malgré un premier refus, Silvio Berlusconi n'abandonne pas le dossier. « Ibrahimovic et Kaka ? C'étaient nos vrais objectifs et pour des raisons extra sportives, nous avons dû abandonner. Mais on ne doit jamais dire jamais... » a-t-il dit lors d'un entretien à Telelombardia. Si le premier est encore à l'AC Milan où il pourrait prolonger son contrat d'une saison, le second n'a plus joué depuis son départ d'Orlando City en décembre 2017.