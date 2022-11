PSG : Kylian Mbappé raconte son échange avec Emmanuel Macron

Dans une interview accordée à Sports Illustrated, Kylian Mbappé est revenu sur les discussions qu'il avait entretenues avec Emmanuel Macron, le président français, avant de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Des échanges qui ont certainement joué dans la décision finale du buteur parisien.

« Il [Macron] m'a appelé pour me dire : "Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici. Tout le monde t'aime. J'ai répondu que j'appréciais, parce que c'était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez », raconte le champion du Monde 2018, qui a finalement pris la décision de prolonger l'aventure avec le club de la capitale.