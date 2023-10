Qualifs Euro Espoirs 2025 : les Bleuets de Thierry s’extirpent du piège bosnien et continuent leur sans-faute

La suite après cette publicité

Après deux belles victoires face au Danemark en amical (4-1) et contre la Slovénie pour son entrée en lice en qualifications de l’Euro 2025 de sa catégorie, l’équipe de France Espoirs poursuivait ses éliminatoires avec un déplacement en Bosnie-Herzégovine pour la deuxième échéance des Bleuets pour la troisième journée. Le sélectionneur tricolore décidait d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-3-3, utilisé lors de la précédente trêve. Désormais pilier et capitaine de la sélection, le Parisien Warren Zaïre-Emery est logiquement aligné aux côtés du Lensois Elye Wahi, titularisé pour la première fois sous les ordres de l’ex-international tricolore.

Le début de rencontre était nettement dominé par les poulains de Thierry Henry, s’installant tranquillement dans la moitié de terrain adverse. Les jeunes locaux arrivaient néanmoins à mettre le danger dans la zone de vérité bleue avec la reprise de Tarik Muharemović, ne passant pas loin des buts de Guillaume Restes (11e). Malgré cette alerte, les Bleuets continuaient d’attaquer, en risquant de se faire surprendre en contre. Le scénario idéal pour les hommes d’Igor Jankovic, grâce à une action en deux temps pour faire trembler les filets du Toulousain (1-0, 28e), pour son cinquième but en 9 sélections avec les Espoirs des Dragons.

Kalimuendo sauve les Bleuets

Mais il ne fallait pas beaucoup de temps pour voir les Bleuets réagir par l’intermédiaire de leur numéro 10, Rayan Cherki, qui coupait parfaitement le centre de Quentin Merlin après la première demi-heure de jeu (1-1, 32e) pour sa 5e réalisation sur ses 5 dernières rencontres sous le maillot bleu. Une faille enfin trouvée dans une défense bosnienne très compacte dans son dernier tiers. Au retour des vestiaires, les Français, habillés en blanc au stade Grbavica de la capitale Sarajevo, continuaient de mettre le pied sur le ballon pour tenter de prendre enfin l’avantage (plus de 75% de possession de balle en seconde période). Le gardien du FK Sarajevo Muhamed Šahinović détournait les tentatives bleues, que ce soit sur le tir en force de Cherki (63e) ou même la parade horizontale pour dévier la frappe lointaine de l’entrant Doué (81e).

Egalement mis en jeu par Henry en seconde période, l’attaquant du Stade Rennais Arnaud Kalimuendo ratait le cuir de peu sur le long centre venu de la droite par Kiliann Sildillia, auteur de sa première sélection en Espoirs (73e). L’ancien Parisien sauvait finalement les siens d’un bel appel au second poteau, servi par un centre en puissance de Mathys Tel, pour ses premières minutes en Bleuet (2-1, 90+2e). Point noir dans cette fin de rencontre : le rouge - après deux jaunes - écopé par Doué à la suite d’un tacle inutile à 70 mètres de ses propres buts (90+6e). Le score ne changeait plus après 7 minutes de temps additionnel : les Bleuets continuent leur sans-faute dans ces qualifications et prennent la tête du groupe H. Troisième victoire en autant de rencontres pour les premiers pas de Thierry Henry en tant que sélectionneur.