Stade Brestois : Grégory Lorenzi déplore le choix de certaines cibles du mercato

Le mercato du Stade Brestois s’est animé dans les dernières heures avec pas moins de 5 arrivées et 2 départs. Ça n’était pas vraiment la volonté du club breton, qui va connaître sa première participation à la Ligue des Champions de son histoire. Dans un entretien à L’Equipe, Grégory Lorenzi déplore un certain désintérêt pour le SB29, malgré l’attrait de la C1. Pour le directeur sportif, certains joueurs ne trouvaient pas cela aussi intéressant de disputer la plus belle des compétitions de clubs, même face au Real Madrid ou au FC Barcelone.

«On a eu la difficulté d’être un club en Ligue des champions, sans histoire européenne et sans avoir les moyens d’un club européen. Quand on a voulu prendre un joueur de niveau supérieur, on s’est aperçu que ce n’était pas possible financièrement. Et, pour certains, le projet de venir passer une saison avec nous n’était pas assez valorisant. Ce n’est pas facile, mais je ne me plains pas, car c’est extraordinaire de vivre une telle aventure», affirme le dirigeant. Il sous-entend que certains joueurs ciblés ont privilégié le choix économique au sportif.