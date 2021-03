Euro U21 : le tableau final de la compétition

Avec les qualifications du Danemark, de la France, du Portugal et de l'Angleterre, on connaît les huit participants pour la phase finale de l'Euro U21 2021 qui se poursuivra du 31 mai au 6 juin prochain. Désormais on sait que la France devra croiser le fer avec les Pays-Bas à Budapest pour obtenir une place dans le dernier carré.

En cas de qualification, les Bleuets défieront le vainqueur du match entre le Danemark et l'Allemagne qui se déroulera à Székesfehérvár (Hongrie). De l'autre côté du tableau, l'Espagne affrontera la Croatie à Maribor (Slovénie) tandis que le Portugal et l'Italie joueront l'un contre l'autre à Ljubljana (Slovénie).

Le tableau final :