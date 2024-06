Euro 2024, Allemagne : Jamal Musiala écrase tout sur son passage !

«Berlin, Berlin, nous allons à Berlin». À la Frankfurt Arena, quelques minutes après la nouvelle victoire (2-0) de l’Allemagne face à la Hongrie, l’heure était déjà à la fête. Et pour cause. Portée par des réalisations de Jamal Musiala, auteur de son deuxième but dans la compétition, et İlkay Gündoğan, la Mannschaft a officiellement validé son billet pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024. En tête du groupe A, la bande à Julian Nagelsmann va désormais pouvoir gérer son dernier match contre la Suisse, ce dimanche à 21 heures, avec la ferme intention de clôturer cette phase de poules à la première place. Une chose est sûre, face à la Nati, le pays hôte pourra une nouvelle fois compter sur son détonateur : Jamal Musiala. Encore brillant lors de la victoire face aux Hongrois, le milieu offensif du Bayern Munich a, en effet, confirmé sa très belle forme actuelle après une première rencontre aboutie contre l’Ecosse.

La suite après cette publicité

Juste techniquement, précieux par sa mobilité et efficace devant le but, le natif de Stuttgart a globalement fait vivre un enfer à la défense des Magyars. Sur l’ouverture du score, c’est d’ailleurs lui qui se retrouve à l’origine puis à la conclusion après une erreur de Willi Orban, mis sous pression par İlkay Gündoğan. Dans tous les bons coups, l’international allemand aux 31 sélections aurait même pu s’offrir un doublé avec un brin de réussite supplémentaire, notamment sur sa frappe limpide entre deux défenseurs juste avant la pause. Qu’importe. L’essentiel est d’ores et déjà assuré et l’ancien crack de Chelsea est devenu, à 21 ans et 114 jours, le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à marquer lors des deux premiers matches de groupe de son équipe. Le dernier étant le Hongrois Ferenc Bene, alors âgé de 19 ans et 186 jours lors de l’Euro 1964.

À lire

L’Allemagne fait peur à toute l’Europe, le Real Madrid a pris sa décision pour Leny Yoro

Musiala prend la tête du classement des buteurs…

Fort de 7 duels remportés, 3 ballons récupérés et un impact indéniable dans le jeu, le facteur X allemand de ce début d’Euro 2024 était alors logiquement encensé par ses coéquipiers. Pour moi, il est incroyable. A son âge, il est peut-être le joueur le plus important pour nous en ce moment. C’est quelqu’un qui arrive à créer de l’inattendu dans n’importe quelle situation, qui fait vraiment la différence dans notre équipe. Il sait faire la dernière passe et maintenant il marque, a ainsi avoué Gündoğan. Des propos élogieux également partagés par son sélectionneur, Julian Nagelsmann, ravi du rendement de son protégé. En conférence de presse, l’ex-technicien du Bayern n’a cependant pas souhaité mettre la pression au droitier d’1m84.

La suite après cette publicité

«Il a été brillant dans les deux matchs, pas seulement sur les deux buts, mais aussi dans toutes les situations où notre possession offensive est difficile à défendre pour l’adversaire. Il est important pour lui de ne pas avoir à gérer la pression. Il doit jouer comme s’il était sur un petit terrain, n’importe où en Allemagne ou en Angleterre, peu importe. Il doit simplement faire comme s’il jouait au football avec ses amis. Il est tout simplement brillant quand il ne pense qu’au football». En deux matches, Musiala a, lui, inscrit autant de buts que lors de ses 29 précédentes sélections et à ce rythme, l’Allemagne peut logiquement nourrir de très grandes ambitions pour «son» Euro…