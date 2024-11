LdC : l’arbitre du match Bayern Munich - PSG est connu

István Kovács va arbitrer la rencontre entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. L’officiel roumain sera au sifflet de ce match pour le compte de la cinquième journée de cette phase de ligue de la Ligue des Champions. L’arbitre de 40 ans avait déjà dirigé une rencontre du club francilien la saison passée. Un assez bon souvenir pour les Parisiens, car il s’agit du quart de finale retour de Ligue des Champions, remporté face au FC Barcelone (4-1) à Montjuic.

La suite après cette publicité

Kovács est d’ailleurs un arbitre bien connu des amateurs de football français, puisqu’il a également laissé des souvenirs, un peu moins bons aux supporters marseillais. Le Roumain était, en effet, au sifflet du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions entre le Panathinaïkos et l’OM en début de saison dernière. Les Olympiens s’étaient inclinés et avaient pointé du doigt un arbitrage plus que sévère de la part de l’officiel d’1,97m.