EdF : Didier Deschamps explique le rôle de Michael Olise

Brillant lors des J0 de Paris avec la France, Michael Olise s’est mis en évidence aux yeux de Didier Deschamps. Alors que le coach de l’équipe de France aurait pu déjà le sélectionner pour l’Euro vu ses belles performances avec Crystal Palace, DD a attendu son départ pour le Bayern Munich cet été pour l’appeler enfin. Interrogé ce lundi en conférence de presse sur la manière dont il compte utiliser l’attaquant polyvalent, Deschamps a expliqué ce qu’il concoctait pour le joueur de 22 ans :

«Meneur de jeu ? il peut, il a la capacité de jouer à plusieurs postes. Dans son utilisation la saison dernière, celle qu’il a eue avec henry. Il peut jouer des deux côtés même s’il se sent mieux à droite. Il a cette capacité et le volume dans les contrôles et les passes. C’est un jeune joueur qui a franchi des étapes, il y a un gros potentiel.»