Le Real Madrid veut piller Manchester City, Richarlison détruit la FIFA

Le plan du Real pour piller City !

De l'autre côté des Pyrénées, c'est le Real Madrid qui fait la couverture de AS ce jeudi. Car selon le quotidien ibérique, la Casa Blanca pourrait jouer au mauvais tour à Manchester City. En tout cas, deux joueurs des Skyblues intéressent particulièrement le board madrilène. Il s'agit tout d'abord d'Erling Haaland, même si pour le Norvégien ce ne sera pas avant 2024, année où sa clause libératoire sera de 180 M€. Un prix que le Real semble prêt à dépenser pour lui. Le deuxième joueur mancunien qui est dans le viseur du club espagnol n'est autre que João Cancelo. Cette fois par contre, les Merengues espèrent le faire venir dès l'été prochain.

Trop de « Bla bla bla » pour Richarlison

En Angleterre, les tabloïds nous livrent des nouvelles à propos de l'incident raciste qui a entaché la rencontre entre le Brésil et la Tunisie. En effet, la victime Richarlison est depuis sortie du silence. Aujourd'hui, le joueur de Tottenham fait les gros titres des tabloïds. Il faut dire qu'il n'a pas gardé sa langue dans la poche et s'en est pris directement à la FIFA, comme le rapporte le Daily Mirror. « Tant qu'ils continuent leur bla-bla et qu'ils ne punissent pas, ça continuera comme ça, ça arrivera tous les jours et partout. Pas le temps frère! Non au racisme », a écrit le Brésilien sur Twitter. De quoi mettre le feu à la presse anglaise. « Bla bla bla », titre ainsi le Mirror. Même chose pour le Daily Star qui met également en avant cette sortie médiatique de Richarlison, qui a ensuite remercié les nombreux soutiens qu'il a reçus depuis qu'il a été visé par cette banane.

Chelsea se jette sur Bellingham !

Toujours outre-Manche, mais à propos de mercato, un nouveau prétendant a fait son entrée dans la bataille pour Jude Bellingham selon The Daily Telegraph. La pépite anglaise continue d'attiser les convoitises et d'après le quotidien, Chelsea aurait également craqué. Les Blues réfléchissent sérieusement à invertir sur le joueur du Borussia Dortmund, pour l'été prochain. Mais bien sûr ça coûtera cher, jusqu'à 145 M€, d'après le journal. La concurrence sera rude avec déjà deux autres candidats présents sur ce dossier avec Liverpool et le Real Madrid.