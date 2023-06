Barrages Liga : Levante affrontera Alavés pour monter

On connait désormais l’affiche du dernier barrage de la Liga. Après la montée de Las Palmas et Grenade, qui a terminé champion de D2, il manquait encore une place pour la Liga la saison prochaine. Et en Espagne, quatre équipes ont dû s’affronter dans un premier tour pour avoir la chance de jouer les barrages d’accession à la Liga.

Ce jeudi soir, Alavès a pris le meilleur sur Eibar (2-0, 1-1 au match) et se qualifie donc pour l’ultime barrage. La formation de Luis García Plaza affrontera Levante qui a écarté sans trop de difficulté Albacete (3-1, 3-0). Les derniers matches se joueront les 11 et 17 juin prochain.

