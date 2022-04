Zlatan Ibrahimovic pense être le meilleur joueur de l'histoire de la MLS

La suite après cette publicité

Avant de revenir du côté de l'AC Milan en 2020, Zlatan Ibrahimovic avait décidé de découvrir un nouveau championnat : la MLS. En 2018, après deux saisons à Manchester United, le géant suédois avait décidé de rejoindre Los Angeles Galaxy pour ce que beaucoup pensaient être une pré-retraite. Mais après 53 buts en 56 matchs, l'ancien attaquant du PSG avait décidé de revenir en Europe.

Dans un podcast pour ESPN, Zlatan Ibrahimovic est revenu sur son aventure américaine. Et pour lui, pas de doute. En deux saisons, il est devenu le meilleur joueur de l'histoire de la MLS. « J’ai été très heureux là-bas. Je suis très reconnaissant envers la MLS, car elle m'a donné la chance de me sentir vivant. Mais le problème de tout ça, c'est que justement j'étais encore trop vivant et donc trop fort pour la MLS. J'ai été le meilleur joueur de tous les temps en MLS. Je ne dis pas ça avec arrogance. C'est juste la vérité. Je pense que jouer là-bas a été la meilleure façon pour moi de revenir. J'étais dans les meilleures conditions possibles, et peut-être qu'un jour je reviendrai. Pourquoi ? Pour leur rappeler ce qu'est le vrai football. C’est la vérité. Je pense que les fans de la MLS ne verront jamais quelque chose comme ça. Et je le dis sans ego, sans essayer de me mettre en valeur. »